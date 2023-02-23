Представники окупантів обурилися, що їх послали слідом за "російським кораблем".

Зимове засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ почалося зі скандалу. Латвійський делегат Ріхардс Колс послав росіян слідом за "російським кораблем", після заперечення РФ зал покинула частина присутніх.

Колс, виступаючи на засіданні, не утримався і нагадав представникам країни-агресора, куди їм слід йти. "Хочу послати меседж російської делегації, що перебуває у цій залі, фразою українських прикордонників: "Російський військовий корабель, пішов н**й".

На що росіяни відреагували досить агресивно. Представники окупантів заявили, що перебувають на засіданні "за правом", а самі делегати РФ "не є слоном".

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"Не дамо можливості ворогам Росії (відповідати) в такому стилі на цій Асамблеї. Тому ті, хто хочуть (звинуватити) Росію, вийдіть з цієї зали разом зі своїми українськими прапорами", - заявив один з росіян.

Після чого частина делегатів демонстративно покинула приміщення.

Росія і ОБСЄ - що відомо

Раніше Україна закликала виключити РФ з ОБСЄ. У квітні 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що членство Росії в ОБСЄ "становить загрозу безпеці та співпраці в Європі". "Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно їх створити та виключити РФ", - сказав тоді він.

Росія блокує ухвалення рішень ОБСЄ по Україні.

У листопаді влада Польщі, яка 2022 року головувала в ОБСЄ, не видала російській делегації візи для участі в 29-му засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць організації, пояснивши це бажанням "максимально ізолювати Росію".

Разом з тим генсек ОБСЄ Хельга Марія Шмід виступила проти виключення РФ. Таку позицію вона аргументувала необхідністю зберегти "канали зв'язку". Вона пояснила, що "тримати дипломатичні канали відкритими не означає домовлятися", а "сидіти за одним столом - не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями".

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