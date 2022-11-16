Зустріч запланована у Варшаві з 24 по 26 листопада.

Російська делегація Організації з безпеки та співробітництва у Європі не зможе взяти участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві з 24 по 26 листопада. Польща не видала росіянам візи.

Дану інформацію в коментарі "Польського радіо" підтвердив представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Раніше з'явилася інформація, що парламентарі з РФ не зможуть приїхати до Польщі "через санкції на багатьох ділянках контактів на лінії Захід-Москва". Йшлося про обмеження на поїздки росіян в окремі країни ЄС.

Відео дня

"Членам делегації також повідомили, що їх приїзд до Польщі порушить принцип солідарності з Україною. Рішення стосується кількох парламентаріїв, які повинні були приїхати на триденну сесію, яка почнеться у Варшаві 24 листопада", – йшлося в повідомленні.

Санкції проти Росії - що відомо

Після 24 лютого, коли Російська Федерація почав повномасштабну війну проти України, багато країн вдалися до санкцій проти РФ, російських політиків, чиновників, оліграхів, в тому числі країни ЄС, США, Канада та інші.

При цьому Польща схвалила свій перший санкційний список ще 26 квітня. До нього увійшли всього 50 юридичних і фізичних осіб, у тому числі російський "Газпром" і ряд російських олігархів.

Крім того, стани Євроосюза почали обмежувати видачу віз росіян. Заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ підтримали Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія.

Вас також можуть зацікавити новини: