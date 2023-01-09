Таку позицію Шмід аргументувала необхідністю зберегти "канали зв'язку" з росіянами.

Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Хельга Марія Шмід виступила проти виключення РФ з організації.

"Я вважаю, що наразі є сенс, щоб Росія продовжувала залишатися членом ОБСЄ", - сказала вона в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt.

Таку позицію Шмід аргументувала необхідністю зберегти "канали зв'язку". Вона пояснила, що "тримати дипломатичні канали відкритими не означає домовлятися", а "сидіти за одним столом - не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями".

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Також вона зазначила, що на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства, через який можна було б виключити Росію. "ОБСЄ виникла з протистояння часів "холодної війни". Вона була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", - пояснила сутність організації генсекретарка.

Росія і ОБСЄ

Раніше Україна закликала виключити РФ з ОБСЄ. У квітні 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що членство Росії в ОБСЄ "становить загрозу безпеці та співпраці в Європі". "Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно їх створити та виключити РФ", - сказав тоді він.

Росія блокує ухвалення рішень ОБСЄ по Україні.

У листопаді влада Польщі, яка 2022 року головувала в ОБСЄ, не видала російській делегації візи для участі в 29-му засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць організації, пояснивши це бажанням "максимально ізолювати Росію".

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