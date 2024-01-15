Варшава з позитивом дивиться на розміщення контингенту німецьких військ на своїх територіях. Про це заявив заступник міністра МЗС.

Польща вітає розміщення німецького континенту військ на своїх територіях за прикладом Литви, якщо це дозволить посилити міць східного флангу НАТО.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна Wydarzenia. За його словами, Німеччина є найважливішим економічним партнером Варшави, однак це партнерство варто розширити й з точки зору політичних відносин.

"Якщо німці хочуть зміцнити східний фланг НАТО в Польщі, як вони це зробили в Литві, ласкаво просимо!", - акцентував він.

Чиновник нагадав, що наразі за східним кордоном Польщі триває війна на території України. В цьому контексті Шейна згадав, як нещодавно одна з ракет Росії порушила повітряний просторі Польщі.

Тоді країну захистили саме німецькі системи ППО Patriot, вказав представник МЗС. "Російська ракета, яка нещодавно пролетіла над Польщею, показує, наскільки важливою була німецька батарея "Патріот", розміщена поблизу Замостя", - заявив Шейна.

На його думку, Польща має робити акцент у своїй зовнішній політиці на безпеці та ефективності. Показушності там немає місце, вважає він.

НАТО веде підготовку до війни з Росією

Німецький Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу стверджує: НАТО активно готується до повномасштабної війни з Росією. Альянс очікує, що війська РФ можуть атакувати східний кордон НАТО. Можлива кульмінація конфлікту розглядається на період літа 2025 року. Водночас загострення, за сценарієм Бундесверу, може розпочатися у лютому 2024 року, коли Росія мобілізує в армію додатково 200 тисяч осіб.

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