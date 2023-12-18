У Литві буде дислокуватися німецька бригада, що налічуватиме майже 5 тисяч військовослужбовців.

Німеччина погодилася відправити тисячі військових до російського кордону. Бригада з приблизно 4800 солдатів, дислокована вздовж литовсько-російського кордону, буде боєздатною у 2027 році.

Як повідомляє Sky News, угода між Німеччиною та Литвою ознаменує першу постійну дислокацію німецьких військ з часів Другої світової війни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв "історичну" цю угоду із розміщенням союзних сил у Західній Німеччині для захисту Західної Європи в разі нападу СРСР під час холодної війни.

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"Цей фланг тепер перемістився на схід, і це обов'язок Німеччини захищати його", – сказав Пісторіус.

Більшість особового складу передислокують до російського кордону у 2025 та 2026 роках. Військовим та їхнім родинам запропонують "привабливі умови служби", зокрема німецькомовні школи та житло.

"Швидкість проекту чітко показує, що Німеччина зрозуміла нову реальність безпеки", – додав він.

Що передувало

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року блок НАТО пообіцяв посилити присутність своїх військ на східних рубежах.

Ці процеси пожвалились після опублікування звіту аналітичного центру США, який попередив, що Володимир Путін готує Росію до "потенційної великомасштабної звичайної війни проти НАТО".

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