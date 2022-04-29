Деякі переміщення військової техніки здійснюватимуться вдень і навіть у години пік.

Польща готується до початку масштабних військових навчань з 1 травня.

Про це повідомляє міністерство оборони країни, пише BBC.

"З неділі (1 травня) колони військової техніки рухатимуться дорогами майже всієї країни у зв'язку з військовими навчаннями, які пройдуть відповідно до програми навчання Збройних сил Польщі цього року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що техніка пересуватиметься переважно вночі, аби не створювати перешкод на дорогах загального користування. Водночас деякі поїздки здійснюватимуться вдень і навіть у години пік.

Жителів просять не публікувати інформацію та фотографії пересування військ, а також їх місцерозташування, дані про зльоти й посадки військових літаків.

Як повідомляв УНІАН, раніше у всіх регіонах Латвії розпочався весняний етап масштабних військових навчань Namejs 2022 за участю підрозділів НАТО, який триватиме до 27 травня.

Окрім того, Великобританія відправить на навчання в Європі близько 8 тисяч своїх солдатів, щоб продемонструвати "солідарність і силу".

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