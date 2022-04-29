Масштабні навчання пройдуть навесні і влітку.

Великобританія відправить на навчання у Європі близько 8 тисяч своїх солдатів, щоб продемонструвати "солідарність і силу".

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

У період з квітня по червень Великобританія проведе одне з найбільших з розгортань військ з часів холодної війни. Близько 8 тисяч британських солдатів, десятки танків і більш як 100 бойових броньованих машин будуть розміщені в країнах Європи - від Фінляндії до Північної Македонії.

До британських збройних сил приєднаються десятки тисяч військовослужбовців з країн НАТО і союзників за об'єднаними експедиційними силами, у тому числі з Данії, Ісландії та Норвегії.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що заплановані навчання підвищать здатність британських і фінських військ працювати разом один з одним, "стримуючи російську агресію в Скандинавії і країнах Балтії".

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що цей крок продемонструє "солідарність і силу".

Навчання також покликані "продемонструвати масштаб і значення внеску британської армії на захист Європи", додали в Міноборони.

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