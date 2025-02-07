Польский прем'єр переконаний, що його країна перебуває в особливому становищі, якщо порівнювати з рештою Європи.

Польща почне систематичні депортації іноземців, які порушували закон. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, пише PAP.

"Я попросив міністра внутрішніх справ і адміністрації та міністра юстиції представити швидкий план негайного реагування на організовану та агресивну злочинність, вчинену іноземцями. Кожен, хто відвідає Польщу, скористається нашою гостинністю та брутально порушить закон, буде депортований з Польщі", - заявив глава уряду.

За словами Туска, ці рішення матимуть "практичний вимір" вже найближчими днями. Політик наголосив, що такі заходи зокрема запобігатимуть нелегальній міграції.

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Він підкреслив, що Польща перебуває в особливій ситуації, зокрема через наплив мігрантів на кордоні Польщі з Білоруссю, інспірований Олександром Лукашенком і Володимиром Путіним. Також у цьому контексті Туск нагадав, що "Польща відкрила свої кордони та серця для 2 мільйонів біженців з України".

"Якщо хтось у Європі думає, що Польща повинна взяти на себе інші тягарі, то незалежно від того, хто це говорить, я скажу, що Польща цього не виконуватиме. Кінець історії", - заявив прем'єр.

Новини Польщі

Як писав УНІАН, у Польщі за останній рік поменшало тих, хто підтримує членство України в Європейському Союзі і НАТО. За безумовний вступ України до ЄС у грудні виступали лише 19% поляків.

Також ми розповідали, що впродовж останнього року у Польщі зросла частка людей, які негативно ставляться до українців, особливо серед молоді. Зокрема тільки 16% опитаної молоді мають позитивне ставлення, тоді як 37% – негативне.

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