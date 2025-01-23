В Польщі стартувала передвиборча президентська кампанія, і політики знову грають на українському питанні.

Польський уряд розгляне ідею позбавити грошової допомоги тих українських біженців, які не працюють і не сплачують податки.

Днями мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується у президенти від правлячої "Громадянської коаліції", запропонував позбавити виплат українців, які не працюють.

"Ми не повинні повторювати помилок західних країн, таких як Німеччина чи Швеція, де допомога перетворилася на стимул для приїзду лише заради соціальних виплат. Для нас головне — забезпечити, щоб кожен, хто шукає підтримки в Польщі, сприяв зміцненню нашої економіки", — заявив Тшасковський.

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Сьогодні прем’єр-міністр Дональд Туск у своїх соцмережах повідомив, що уряд розгляне пропозицію його політичного соратника.

"Пропозицію Рафала Тшасковського виплачувати [грошову допомогу] лише тим мігрантам, у тому числі українцям, які реально живуть, працюють і сплачують податки в нашій країні, терміново розгляне уряд. Я за це", — написав Туск.

Українські біженці: останні новини

Як писав УНІАН, понад 20% українців планують емігрувати з України, щойно буде відкрито кордони для усіх охочих. Серед чоловіків частка тих, хто хотів б виїхати з країни, є вищою, ніж серед жінок: 25% проти 17%. Також емігрувати хочуть у більшій мірі молоді люди, аніж ті, хто старший.

Також ми розповідали, що уряд України хоче заохотити біженців повертатися на батьківщину. За словами міністра національної єдності Олексія Чернишова, ті, хто повернуться до України, отримають відстрочку від військової служби, якщо будуть працювати у в енергетиці та інших критичних галузях.

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