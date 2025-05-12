Про закриття консульства заговорили після того, як відкрилася причетність спецслужб РФ до знищення ТЦ у Кракові.

У Польщі оголосили про закриття Консульства Російської Федерації в Кракові після того, як стало відомо про минулорічну диверсію російських спецслужб у торговому центрі у Варшаві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у дописі на платформі Х. Він заявив, що відкликає свою згоду на роботу російського консульства у Кракові.

"У зв’язку з фактами вчинення російськими спецслужбами ганебної диверсії проти торгового центру на вулиці Маривільській я вирішив відкликати свою згоду на роботу Консульства Російської Федерації в Кракові", - написав Сікорський.

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Міністр не уточнив, з якого саме числа російське консульство у Кракові припинить роботу.

Причетність РФ до знищення торгового центру у Варшаві: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Польща звинуватила Російську Федерацію у причетності до знищення одного з найбільших торгових центрів Варшави - Marywilska 44. Напередодні річниці пожежі прем'єр-міністр країни Дональд Туск повідомив, що група людей вчинила підпал на замовлення російських спецслужб. Деяких зі зловмисників уже затримали, інші перебувають у розшуку, сказав він.

Туск запевнив, що "достеменно відомо" про причетність російських спецслужб до великої пожежі у торговому центрі і запевнив, що всі винуватці будуть знайдені.

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