Частину виконавців вже затримали.

Польща звинуватила Російську Федерацію в причетності до знищення одного з найбільших торгових центрів Варшави - Marywilska 44.

Напередодні річниці пожежі прем'єр-міністр країни Дональд Туск написав у мікроблозі X, що група людей вчинила підпал на замовлення російських спеціальних служб. Деяких зі зловмисників вже вдалося затримати, інші досі перебувають у розшуку:

"Наразі достеменно відомо, що велика пожежа торгового центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо!".

Пожежа у польському ТЦ

12 травня 2024 року у торговому центрі Marywilska 44 сталася масштабна пожежа. Цей комплекс площею 80 тисяч м² вміщував близько 1 400 магазинів і сервісних точок.

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З вогнем боролися сотні пожежників, однак загоряння призвело до знищення понад 80% будівлі, також обвалився її дах.

Це не перша диверсія, в якій Польща звинувачує Росію. Так, восени польські прокурори заявили, що розвідувальні служби Москви могли бути причетними за вибухами, які сталися на кур'єрських складах у Європі.

Також Варшава заявляла про затримання громадянина України, який готувався підпалити одну з польських фабрик на замовлення російських спецслужб.

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