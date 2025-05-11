Польща звинуватила Російську Федерацію в причетності до знищення одного з найбільших торгових центрів Варшави - Marywilska 44.
Напередодні річниці пожежі прем'єр-міністр країни Дональд Туск написав у мікроблозі X, що група людей вчинила підпал на замовлення російських спеціальних служб. Деяких зі зловмисників вже вдалося затримати, інші досі перебувають у розшуку:
"Наразі достеменно відомо, що велика пожежа торгового центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо!".
Пожежа у польському ТЦ
12 травня 2024 року у торговому центрі Marywilska 44 сталася масштабна пожежа. Цей комплекс площею 80 тисяч м² вміщував близько 1 400 магазинів і сервісних точок.
З вогнем боролися сотні пожежників, однак загоряння призвело до знищення понад 80% будівлі, також обвалився її дах.
Це не перша диверсія, в якій Польща звинувачує Росію. Так, восени польські прокурори заявили, що розвідувальні служби Москви могли бути причетними за вибухами, які сталися на кур'єрських складах у Європі.
Також Варшава заявляла про затримання громадянина України, який готувався підпалити одну з польських фабрик на замовлення російських спецслужб.