Ця інформація офіційно має бути оприлюднена польським МЗС сьогодні.

Польща вишле з країни понад 40 російських дипломатів за їхню діяльність, несумісну зі статусом дипломата – тобто за шпигунство.

Про це повідомляє видання Onet з посиланням на урядові джерела.

Як зазначило видання, посла РФ в Польщі Сергія Андрєєва через це сьогодні вранці терміново викликали в штаб-квартиру польського Міністерства закордонних справ (МЗС).

Список російських дипломатів, які, на думку польської влади, вели на території Польщі несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини діяльність, налічує понад 40 осіб, які працюють на спецслужби РФ.

До них відносяться, зокрема, співробітники посольства Росії у Варшаві, а також їх дружини, які під прикриттям повинні були збирати секретну інформацію і вербувати польських громадян для співпраці на благо Російської Федерації.

За словами джерел видання, всі ці дипломати становили загрозу безпеці Польщі, а їхню діяльність можна вважати актами шпигунства на користь іноземної держави.

Ця інформація офіційно має бути оприлюднена МЗС.

Пізніше представник Агентства внутрішньої безпеки Польщі Станіслав Жарін підтвердив, що влада країни склала список з 45 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.

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