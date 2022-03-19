Черга з вантажівок вже розтягнулася на 30 кілометрів.

Активісти відновили блокування фур на польсько-білоруському кордоні через війни в Україні. Головна вимога-припинення торгівлю між Європейським союзам і Російською Федерацією.

Про це повідомив співорганізатор акції Женя Клімакін у Facebook.

За його словами, цього разу на протест прийшло значно більше людей.

"Минулого тижня фури блокували кілька десятків людей, сьогодні - кілька сотень. В єдності сила", - йдеться в повідомленні.

При цьому Клімакін зазначив, що черга з російських вантажівок розтягнулася вже на 30 кілометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, різні держави почали вводити санкції проти Російської Федерації з моменту її вторгнення в Україну. Виявилося, що не всі обмеження дотримуються. Польський водій показав, як через польсько-білоруський кордон проїжджають фури з продукцією з Німеччини в РФ.

У зв'язку з цим активісти вийшли на польсько-болоруський кордон і влаштували акцію протесту, заблокувавши проїзд фурам, які везли вантажі в РФ і Білорусь. Польський правоохоронці відтіснили учасників акції на пункті пропуску Козловичі-Кукуріки.

У свою чергу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Європейському Союзу на наступному засіданні Євроради розглянути питання про посилення санкцій проти Росії і повністю припинити торгівлю з країною-агресором на суші і на морі.

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