Військові безпілотники будуть оснащені електрооптичними боєголовками, зможуть вести розвідку, виявляти загрози та наводити цілі.

Міністерство національної оборони Польщі підписало контракт на постачання ста польських військових безпілотників.

Безпілотні літальні комплекси будуть оснащені електрооптичними боєголовками – завдяки цьому сухопутні війська та спецпідрозділи зможуть дистанційно вести розвідку місцевості, виявляти загрози та координувати цілі дій, повідомляє "Польське радио".

Міністр національної оборони Маріуш Блащак наголосив, що сьогодні безпілотники надзвичайно потрібні кожній армії, навіть у мирний час. Він зазначив, що безпілотні літальні системи будуть взаємодіяти з іншими елементами техніки, які нещодавно отримали польські війська.

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"Щоб військо було ефективним і могло ефективно захищати нашу батьківщину, воно мусить мати повний спектр озброєння, а отже гармати-гаубиці "Краб" будуть більш ефективними, коли у артилерійських підрозділах будуть також безпілотники, що будуть виконувати завдання, пов’язані із розвідкою і наведенням цілей", - повідомив міністр.

Безпілотники для польської армії вироблятиме польський консорціум, до складу якого входять Polska Grupa Zbrojeniowa (Польська збройна група) та Wojskowe Zakłady Lotnicze (Заводи військової авіації) у Лодзі та Бидґощі. Це "міні" класи – вони зможуть безперервно літати протягом трьох годин на відстань до 35 кілометрів. Однією з їхніх переваг є низький рівень шуму.

Разом з безпілотниками польська армія також отримає пакет матеріально-технічного забезпечення та навчання, включаючи наземні станції управління та термінали даних. Вся система отримала кодову назву Wizjer. Поставка нового обладнання запланована на 2024-2027 роки.

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