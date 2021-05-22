Угоду про поставку безпілотників підпишуть під час зустрічі президентів / Ілюстрація REUTERS
Польща закупить 24 безпілотників у свого союзника по НАТО Туреччини.
Про це пише dpa.
Читайте такожЗСУ прийняли на озброєння новий розвідувальний дронБойові дрони озброять протитанковими снарядами. Перші поставки заплановані на 2022 рік. БПЛА, кажуть у Варшаві, «зарекомендували себе у війнах у Східній Європі».
Вказані БПЛА, зокрема, використовували у конфлікті за контроль у Нагірному Карабасі.
Угоду про поставку безпілотників підпишуть під час зустрічі президентів Польщі й Туреччини у понеділок.
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