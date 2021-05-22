Вказані БПЛА, зокрема, використовували у конфлікті за контроль у Нагірному Карабасі.

Польща закупить 24 безпілотників у свого союзника по НАТО Туреччини.

Про це пише dpa.

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Вказані БПЛА, зокрема, використовували у конфлікті за контроль у Нагірному Карабасі.

Угоду про поставку безпілотників підпишуть під час зустрічі президентів Польщі й Туреччини у понеділок.

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Автор: Яна Ставська