Випуск танків буде налагоджено на заводі в Познані.

Віце-прем’єр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак анонсував початок випуску південнокорейських танків K2 на військовому автомобільному заводі в Познані.

"На військовому автомобільному заводі у Познані, танки К2 будуть обслуговуватися, капітально ремонтуватися і вироблятися. Це хороша інформація для Познані… Це нові робочі місця", – прокоментував Блащак, передає PAP.

Виробництво танків передбачене укладеною в 2022 році угодою між Польщею і Південною Кореєю. Крім цього Польща отримає як танки, так і технологію виробництва – зокрема гідропневматичних шасі, які є в танках K2.

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Заплановано випуск 820 танків К2 спільно з південнокорейською компанією в Польщі.

Південнокорейські танки К2

Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 і витратить на це $3,4 млрд. Документ передбачає надання технічного та навчального пакету і боєприпасів до них. Перші танки країна отримала в кінці 2022 року.

Цей танк має 120-мм гладкоствольну гармату. Танк з допомогою тепловізійного прицілу може відстежувати цілі на відстані до 9,8 км.

Танк може розвивати швидкість до 70 км/год на дорогах і до 52 км/год по бездоріжжю. Може підніматись на 60-градусні схили та долати вертикальні перешкоди висотою до 1,8 м.

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