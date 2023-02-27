До України упродовж кількох тижнів також до України відправляться танки PT-91 Twardy.

Польща передасть Україні ще одну партію з 10 танків Leopard 2A4, щойно завершиться навчання українських військових. Це відбудеться упродовж кількох тижнів.

Про це заявив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, пише PAP. Він додав, що невдовзі до України також відправляться 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy.

"Невдовзі. Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання. Це перспектива на кілька тижнів", - сказав Дворчик.

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На питання, коли до України відправляться танки PT-91 Twardy, голова канцелярії зазначив, що їхня передача, разом із танками Т-72, також є питанням кількох тижнів, "якщо не раніше".

"Вони практично в процесі передачі, тому скоро будуть в Україні", - зазначив Дворчик.

Танки для України - що відомо

Нагадаємо, про передачу Польщею танків Leopard для України президент країни Анджей Дуда оголосив у першій половині січня. Утім, для цього потрібен був дозвіл Німеччини, яка є виробником цих машин. Його Берлін надав наприкінці січня.

Перші чотири танки Leopard 2 від Польщі прибули до України кілька днів тому. Загалом Варшава пообіцяла надати нашій державі 14 таких машин.

24 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його держава передасть Україні ще 60 танків. Мова йде про PT-91 Twardy, який є сильно доопрацьованою версією радянського Т-72. Донедавна це був основний бойовий танк Польщі.

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