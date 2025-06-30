Польща планує наростити виробництво в 5 разів за три роки.

Польща планує збільшити виробництво гаубичних боєприпасів уп'ятеро, оскільки прагне знизити залежність від імпортної зброї та захистити себе від російської загрози на сході. Про це розповів міністр державних активів Польщі Якуб Яворовський в інтерв'ю Financial Times.

Він розповів виданню, що державна оборонна компанія PGZ "найближчими днями" отримає 2,4 млрд злотих (663 млн доларів США) державних коштів для збільшення виробництва великокаліберних боєприпасів і усунення одного з найгостріших дефіцитів оборони Польщі. Інвестиції спрямовані на збільшення річного виробництва групою 155-мм артилерійських снарядів, які використовуються для гаубиць стандарту НАТО, і 120-мм снарядів для танків.

Яворовський зазначив, що війна Росії в Україні показала, що "155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою і необхідні у великих кількостях".

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Наразі PGZ виробляє близько 30 тисяч великокаліберних снарядів на рік, і очікується, що завдяки фінансуванню ця цифра збільшиться більш ніж уп'ятеро, до 150 000-180 000 на рік упродовж трьох років, водночас виробництво здійснюватиметься в Польщі, щоб уникнути залежності від імпортних комплектуючих.

Яворовський сказав, що Grupa Azoty, найбільша хімічна група Польщі, також запросила державні гроші на розширення сектору боєприпасів шляхом виробництва ключових матеріалів, таких як порохи і нітроцелюлоза для вибухових речовин. Niewiadów, ще одна вітчизняна оборонна компанія, також шукає державне фінансування для виробництва 155-мм снарядів.

Загроза нападу Росії на НАТО

Раніше видання Politico писало, що прикордонні країни Європи готують свої лікарні до війни з Росією. Зокрема Литва готується до найгіршого сценарію: нападу на східний фланг НАТО.

Крім того, міністерство культури Польщі готує плани з передачі найцінніших творів мистецтва країни за кордон на випадок російського вторгнення.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповів, що вже через два-чотири роки після того, як закінчиться війна проти нашої країни, Росія буде "технічно" готова до того, щоб воювати проти Європи.

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