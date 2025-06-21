Крім картин і скульптур, планують евакуювати рідкісні книги та музичні інструменти.

Міністерство культури Польщі готує плани щодо передачі найцінніших творів мистецтва країни за кордон на випадок російського вторгнення. Про це розповіла в інтерв'ю Financial Times міністр культури країни Ханна Врублевська.

Вона сказала, що міністерство веде переговори з владою за кордоном про розміщення евакуйованих творів мистецтва з приблизно 160 установ. Крім картин і скульптур, також планують евакуювати рідкісні книги та музичні інструменти.

При цьому план евакуації має бути завершено до кінця року.

Відео дня

Цією арт-ініціативою опікується колишній полковник армії Мачей Матисяк, який був заступником начальника військової контррозвідки Польщі.

"Нам потрібна була людина, яка працювала в армії, в обороні, але також розуміється на управлінні кризами", - сказала Врублевська.

Зазначається, що план частково ґрунтується на уроках, витягнутих із допомоги Україні в переміщенні культурних артефактів до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Деякі з цих українських робіт все ще зберігаються в Польщі, сказала міністр.

Врублевська також сказала, що країни Балтії поділяють плани її уряду про переміщення творів мистецтва. "Вони трохи менші, тому для них все трохи простіше - їм не потрібно координувати так багато людей, так багато музеїв", - сказала вона.

Росія і Європа

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповів, що вже через два-чотири роки після того, як закінчиться війна проти нашої країни, Росія буде "технічно" готова до того, щоб воювати проти Європи.

При цьому екс-глава ЦРУ Девід Петреус вважає, що першою країною, яка потрапить під загрозу російського вторгнення, буде Литва.

Вас також можуть зацікавити новини: