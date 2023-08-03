Польський політолог Анджей Шептицкий: Польща є членом НАТО. Тому прямої загрози від "вагнерівців" тут не відчувається

Польський політолог, професор Варшавського університету, експерт Інституту стратегії-2050 Анджей Шептицький розповів УНІАН, які цілі переслідують Путін та Лукашенко, влаштовуючи провокації з "заблукалими" в польському небі білоруськими гвинтокрилами, й до чого тут вибори в Польщі та Україна.

Анджею, за вашими спостереженнями, як багато уваги у Польщі приділяють терористам-"вагнерівцям"? Чи багато про них новин, чи обговорюють ці новини у соцмережах?

В ЗМІ ця тема присутня, в соцмережах, мені здається, не зовсім. Експерти про це висловлюються, але це не той сюжет, який цікавить все суспільство.

Я вірно зрозумів, поляки думають, що ця загроза не є реальною?

Я думаю, це складніше питання. По-перше, табір "вагнерівців" знаходиться за польським кордоном. По-друге, Польща є членом НАТО. Тому, мені здається - і так само здається нашому уряду й більшості суспільства - що прямої загрозі від "вагнерівців" ніхто не відчуває.

Але на цьому позитивна інформація закінчується й починаються сумніви. Очевидним залишається питання: "Що "вагнерівці" роблять чи будуть робити у Білорусі?". Є інформація, що вони проводять навчання для білоруських військовослужбовців. Нехай це роблять, це не наша проблема. Але днями з’явилась інформація що група "Вагнера" скликала всіх своїх членів, щоб вони 5 серпня прибули в Білорусь. Я не бачу конкретної інформації, прогнозу чи сценарію про те, що вони далі будуть робити. Але якщо їх кличуть всіх в одне місце, то щось має бути.

Група "вагнерівців" – це одне питання, але у нас взагалі є виклики, пов’язані з нашим білоруським сусідом. Вже більше як два роки існує міграційна криза. Крім того, днями два білоруських гелікоптери з’явились над територією Польщі. Тому те, що Лукашенко когось запрошує в свою країну, це не наша проблема. А от якщо військові гелікоптери перетинають кордон – це вже наша велика проблема. Журналісти, уряд більше переживають саме через гелікоптери. Чому вони так просто перелетіли через кордон, а пізніше повернулись до Білорусі?!

Існує не просто сценарій, а реальність щодо різних провокацій з боку Білорусі. А вже чи будуть вони від групи "Вагнера", чи ні – це інше питання.

Як вам такий сценарій: замасковані під мігрантів терористи переходять кордон, "захоплюють" якусь зброю, підпалюють нафтобазу чи військовий склад, та відходять назад, до Білорусі? На ваш погляд, це реально? І яка на це може бути відповідь?

Сценарій атаки, про який ви кажете, можливий. З 2014-го року ми знаємо, що всі сценарії можливі. Ніколи не кажи "ніколи"… Детальніше я про це не думав, але це можливо. Тим більше, два роки тому були зіткнення між прикордонними службами та мігрантами.

Якщо це будуть дійсно мігранти, то буде важко застосувати проти них збою, не кажучи про важку. Також буде важко швидко довести, що це не мігранти, а "вагнерівці", які видають себе за біженців.

Тому питання дуже просте, а відповідь складна. Ми маємо 5 статтю Північноатлантичного договору, але і треба довести, що дійсно є агресія, що є вживання сили проти країни-члена НАТО. Очевидно, є дефініція агресії, прийнята ООН. В ній говориться, що агресія – це також використання військових, або не військових одиниць, відправлених в іншу країну. Те, що відбувалося в Україні у 2014 році, коли [на Донбас] приїхав Стрєлков (Гіркін) – це була агресія. Ми знаємо, що це підтримувала Росія. Але треба трошки часу, щоб зрозуміти, що та як, щоб довести це. Проблема у тому, що коли якісь люди з’являються на кордоні, то неможливо у моменті дізнатись: це мігранти чи це "вагнерівці".

Як ви вважаєте, чому провокації посилюються саме зараз?

Треба враховувати внутрішньополітичний контекст у Польщі. Перший аспект питання - наша сьогоднішня влада, другій - парламентські вибори.

Моя думка, з якою не всі погодяться: у нас зараз влада, яка не вміє успішно боротися з наявними проблемами. І при цьому, вона любить використовувати такі проблеми. Спочатку ми почули від уряду, що гелікоптерів не було. Але ж вони були! Їх наочно бачили мешканці містечка Білавежа… Наша ж влада спочатку каже, що проблеми немає, а потім: "Ми вас будемо захищати". Розповідає, скільки було вкладено грошей у зміцнення, розвиток оборонного сектору.

У нас є міністр оборони Маріуш Блащак, який, як кажуть, може бути кандидатом на пост президента від партії "Право і справедливість" на виборах у 2025 році. Він особисто зацікавлений, щоб зростав його рейтинг.

Восени цього року будуть парламентські вибори. Й існує ймовірний сценарій, що Білорусь, за допомогою Путіна буде намагатись дестабілізувати Польщу напередодні виборів. Це стане важливим фактором. Це може вплинути на результати виборів.

У Польщі зараз є партії, які можна назвати проросійським, які пропонують мирні перемовини, зменшення підтримки України?

Такі люди є, але це не зовсім так, як ви думаєте. Є політична партія "Конфедерація", деякі лідери якої відкрито проросійські та критично ставляться до України. Партія стає популярною, але це не пов’язано з російсько-українською війною. Це не так, що завдяки цим російським провокація партія буде набирати рейтинги. Ситуація трохи складніша. За задумом Лукашенко та Путіна, провокації мають показати, що польська влада просто не вміє ефективно захищати свою країну, управляти країною. Так можна дискредитувати владу.

До речі є ще один сценарій (він не дуже ймовірний), що теперішній польській уряд буде використовувати такі провокації, щоб парламентські вибори відбулись пізніше. Теоретично, можна ввести надзвичайний стан, перенести вибори на 2024 рік… Чому так? По-перше, наша влада, можна сказати, це така ж політична модель як Угорщина, Туреччина… Це - популізм, м’який авторитаризм. А рейтинги такі, що перемога не дуже очевидна. Вони не впевнені. Якщо буде загроза, що вони втратять владу, то буде загроза, що вони спробують використати ці провокації.

Тобто, питання не у тому, що провокації можуть привести до влади проросійські сили. Провокації мають дестабілізувати країну. Вони мають посилити внутрішньополітичний конфлікт у Польщі. А Путін намагається обмежити допомогу Україні, перешкодити її постачанню. А, крім того, він хоче дискредитувати Польщу в очах західних партнерів, послабити ЄС і НАТО.

Чи спостерігаєте ви прояви інформаційної війни? Роботу російських ботів у соцмережах, намагання підігріти антиукраїнські, антивоєнні настрої?

Дуже коротка відповідь: так, це є. Росія намагається використати такі меседжі: "Це не є наша війна", "Ви не знаєте, скільки коштує ця війна" (і тут, в першу чергу, згадується питання українського зерна, фермери знають, скільки їм це коштує). Крім того, з’являються історія про біженців, типу: "В мене є друг, сестра його жінки попала у лікарню. І там її не лікували через те, що допомагали українським біженцям! І через це сестра жінки друга померла". Або таке: "Ви пам’ятаєте що було на Волині? А зараз вся Україна - УПА".

Якщо подивитись на деталі, то, без сумніву, інформаційні вкиди були багато років. Але вони не зовсім працювали. Адже поляки навчились вираховувати тролів, розуміють, що до чого. Але зараз підхід росіян дещо змінився, бо використовуються всі можливі болючі питання.

Влад Абрамов

Влад Абрамов