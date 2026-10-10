Зеленський розповів, як угода Трампа з Росією вплине на роль США у переговорах

Зеленський наголосив, що підтримав би пом’якшення санкцій, якби це стало частиною угоди про припинення ударів по енергетичних об’єктах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення президента США Дональда Трампа в односторонньому порядку зняти санкції з Росії та дозволити їй експорт дизельного палива є "несправедливим і нечесним". Однак він не став стверджувати, що це ставить хрест на посередництві США. Про це він сказав у телефонному інтерв’ю виданню Axios.

"Знаєте, це виглядає як подарунок Путіну на день народження. Це виглядає просто жахливо", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що під час переговорів із Віткоффом і Кушнером американська сторона жодного разу не згадувала про можливість угоди з Росією щодо поставок дизельного палива.

Відео дня

За його словами, з розмови з Віткоффом він зрозумів, що американські представники планували передати російській стороні інформацію, отриману у Флориді, а потім, можливо, відвідати Київ, щоб спробувати укласти мирну угоду.

Зеленський розповів, що за годину до заяви Трампа члени його переговорної групи, які зустрічалися з Кушнером і Віткоффом у Флориді, повідомили йому про плани Трампа поговорити з Путіним. Вони також згадали про можливе оголошення нових заходів щодо санкцій США проти Росії, не вдаючись у подробиці.

"Це, чесно кажучи, нечесно, адже ми намагалися налагодити наші відносини якнайкраще, – сказав він. – Схоже, що вони скористалися нагодою зустрітися з нами, а паралельно зателефонували Путіну й домовилися про це".

При цьому Зеленський наголосив, що підтримав би пом’якшення санкцій щодо російського енергетичного сектору, якби це стало частиною угоди про припинення ударів по енергетичних об’єктах в Україні та Росії в зимовий період.

"Що він [Трамп] отримав? Більше дизельного палива? Для кого? Більше російського дизеля для американців? Це демонструє слабкість світової спільноти", – заявив Зеленський.

Зеленський порівняв цю угоду з торішньою зустріччю Трампа і Путіна на Алясці, яка завершилася тим, що президент США погодився на багато вимог Росії щодо війни в Україні, не отримавши нічого натомість.

"Це схоже на "Аляску номер два"", – сказав він.

Водночас Зеленський не став стверджувати, що цей епізод означає неможливість подальшого посередництва Вашингтона між Києвом і Москвою.

"Усе непросто. Нам потрібні американці. Нам потрібно, щоб американці спробували зупинити цю війну", – сказав він.

Однак він висловив сумнів: чи не ускладнить подальші дипломатичні зусилля той факт, що Москві роблять поступку, не вимагаючи від неї відповідних кроків.

"Це рішення нам ніяк не допоможе, – заявив Зеленський. – Але, що гірше, я думаю, що воно не допоможе й самим американцям".

Угода Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

За підсумками цієї розмови Трамп заявив, що домовився про те, що Росія поставить у кілька етапів мільйони тонн дизельного палива на американський і світовий ринки.

Вас також можуть зацікавити новини: