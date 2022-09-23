Серед не членів ЄС приєдналася Норвегія, а також мають намір приєднатися Великоа Британія та Ісландія.

На сьогодні вже 23 держави подали заяви до Європейського суду з прав людини з проханням долучитися як третя сторона при розгляді позову України проти Росії.

Як повідомляє Німецька хвиля, про це сьогодні оголосив суд у Страсбурзі.

Серед 23 урядів, які бажають долучитись до позову України, усі країни Євросоюзу, окрім Болгарії, Греції, Мальти, Угорщини та Кіпру. Серед не членів ЄС приєдналася Норвегія, а також мають намір приєднатися Великоа Британія та Ісландія. Крім того, акредитації домагається неурядова організація Женевська академія міжнародного гуманітарного права та прав людини.

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Хоча з 16 вересня Росія більше не є учасником Європейської конвенції з прав людини через її виключення з Ради Європи, ЄСПЛ все ще може розглядати злочини, вчинені Росією до цієї дати. Україна подала позов до суду у Страсбурзі 23 червня.

Звертається увага, що незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила докази численних воєнних злочинів російської армії на деокупованих територіях у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Звіт був поширений у п'ятницю, 23 вересня.

Серед воєнних злочинів: незаконне використання вибухової зброї, невибіркові напади, порушення особистої недоторканності, страти, катування та жорстоке поводження, і випадки сексуального та гендерно зумовленого насильства. Також комісія виявила порушення прав дітей.

"Нас вразила велика кількість страт у тих місцевостях, які ми відвідали", - сказав голова комісії Ерік Мьосе й додав, що вони занепокоєні стражданнями, яких війна в Україні завдала цивільним громадянам.

Позов України проти РФ до ЄСПЛ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого український уряд звернувся до Європейського суду з прав людини із заявою про запровадження попередніх заходів щодо уряду РФ відповідно до правила 39 Регламенту суду у зв'язку з "масовими порушеннями прав людини, що скоюються російськими військами під час воєнної агресії проти суверенної території України".

1 березня Європейський суд з прав людини ухвалив невідкладні тимчасові забезпечувальні заходи і наказав Росії, аби її війська утримувалися від нападів на цивільне населення і знищення цивільних об'єктів в Україні.

23 червня стало відомо, що Мін’юст подав новий позов проти РФ до ЄСПЛ.

За словами кеівника відомства Дениса Малюськи, документ стосується кричущих порушень Росією прав людини на початковому етапі війни і описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого 2022 року до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня. Скарги про порушення з боку Росії протягом наступного періоду будуть направлені до ЄСПЛ в наступних доповненнях до заяви.

У межах цього позову Україна вимагає, окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам. На першому етапі російського військового вторгнення збитки становили щонайменше 80 млрд доларів.

У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію.

Зазначається, що Росія вчинила безліч найважчих порушень Конвенції, зокрема порушення права на життя (стаття 2), заборони катувань (стаття 3), права на свободу і недоторканність (стаття 5), права на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8), права на свободу думки і вираження (статті 9 і 10), свободу зібрань та асоціацій (стаття 11), а також право на захист власності (ст. 1 Протоколу 1).

29 червня в ЄСПЧ повідомили, що взяли до розгляду позов України проти Росії.