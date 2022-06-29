Цій справі передували чотири інші подання української держави та близько 8500 індивідуальних скарг.

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі повідомив, що взяв до розгляду позов України проти Росії.

Як пише Німецька хвиля, згідно з прес-релізом суду від 28 червня, скаргу прийняли 23 червня, а голова ЄСПЛ Роберт Спано передав справу до четвертої секції суду та поінформував про це Росію.

У повідомленні зазначається, що цій справі передували чотири інші подання української держави та близько 8500 індивідуальних скарг.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що очолюване ним відомство подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

За його словами, документ стосується кричущих порушень Росією прав людини на початковому етапі війни і описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого 2022 року до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня. Скарги про порушення з боку Росії протягом наступного періоду будуть направлені до ЄСПЛ в наступних доповненнях до заяви.

У межах цього позову Україна вимагає, окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам. На першому етапі російського військового вторгнення збитки становили щонайменше 80 млрд доларів.

У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію.

Зазначається, що Росія вчинила безліч найважчих порушень Конвенції, зокрема порушення права на життя (стаття 2), заборони катувань (стаття 3), права на свободу і недоторканність (стаття 5), права на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8), права на свободу думки і вираження (статті 9 і 10), свободу зібрань та асоціацій (стаття 11) та право на захист власності (ст. 1 Протоколу 1).

Раніше, 28 лютого український уряд звернувся до ЄСПЛ із заявою про запровадження попередніх заходів щодо уряду РФ відповідно до правила 39 Регламенту суду у зв'язку з "масовими порушеннями прав людини, що скоюються російськими військами під час воєнної агресії проти суверенної території України".

1 березня Європейський суд з прав людини ухвалив невідкладні тимчасові забезпечувальні заходи і наказав Росії, аби її війська утримувалися від нападів на цивільне населення і знищення цивільних об'єктів в Україні.

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