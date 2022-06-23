Україна вимагає, щоб Росія повністю вивела свої війська з нашої землі.

Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, інформує прес-служба відомства.

Документ, поданий сьогодні Україною, стосується кричущих порушень Росією прав людини на початковому етапі війни і описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого 2022 року до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня 2022. Скарги про порушення з боку Росії протягом наступного періоду будуть направлені до ЄСПЛ в наступних доповненнях до заяви.

У межах цього позову Україна вимагає, окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам. На першому етапі російського військового вторгнення збитки становили щонайменше 80 млрд доларів США.

У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України.

Зазначається, що Росія вчинила безліч найважчих порушень Конвенції, зокрема порушення права на життя (стаття 2), заборони катувань (стаття 3), права на свободу і недоторканність (стаття 5), права на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8), права на свободу думки і вираження (статті 9 і 10), свободу зібрань та асоціацій (стаття 11) та право на захист власності (ст. 1 Протоколу 1).

"Десятки тисяч людей загинули, поранені, зникли безвісти, сотні тисяч домівок зруйновано або пошкоджено, мільйони осіб стали вимушеними переселенцями, а тисячі компаній втратили своє майно та бізнес. Вказані насильницькі дії проводяться за прямою вказівкою вищого російського керівництва", - заявив міністр.

Він підкреслив, що продовжуючи розпочату у 2014 році агресію на півдні та сході України, російська федерація 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення в Україну з єдиною метою - повалення демократично обраного уряду України та подальшим знищенням суверенітету України.

"Заява України спрямована на якнайшвидше припинення жахливих та масових порушень прав людини, яке здійснює Росія, та подана в інтересах як фізичних, так і юридичних осіб, які постраждали внаслідок загарбницьких дій росії в Україні", - прокоментував Малюська.

Нагадаємо, український уряд звернувся до ЄСПЛ 28 лютого із заявою про запровадження попередніх заходів щодо уряду РФ відповідно до правила 39 Регламенту суду у зв'язку з "масовими порушеннями прав людини, що скоюються російськими військами під час воєнної агресії проти суверенної території України".

1 березня Європейський суд з прав людини ухвалив невідкладні тимчасові забезпечувальні заходи і наказав Росії, щоб її війська утримувалися від нападів на цивільне населення і знищення цивільних об'єктів в Україні.

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