За словами соціологів, основною причиною такої тенденції стало російське вторгнення в Україну.

Переважна більшість японців (95,3 відсотка) "не почуваються дружелюбно" по відношенню до Росії. Про це сідчать результати опитування, проведенного урядом Японії. Його результати публікує портал Kyodo.

Зазначається, що це є рекордом другий рік поспіль. Так, лише 4,1 відсотка японців "почуваються дружелюбно" до РФ.

Як стверджують соціологи, основною причиною такої тенденції стало російське вторгнення в Україну. Економічні санкції також вплинули на настрої японського населення.

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Водночас рекордний рівень ворожості був зафіксований у відношенні японців до Китаю. Так, 86,7% опитаних заявили про відсутність "дружніх почуттів" до Піднебесної.

На думку аналітиків, вплив напруженості у відносинах між Пекіном і Токіо, включаючи ситуацію на Тайвані і конфлікт навколо островів Сенкаку, відіграли ключову роль у формуванні такого сприйняття.

Водночас російський політолог Анатолій Несміян стверджує, що Японія давно обтяжується статусом держави, що програла, до того ж на це нашаровується економічна стагнація, яка вдарила по економіці Японії ще в дев'яності роки.

"Розгорнути тенденцію згасання країни може правляча еліта, створивши жорстку кризу, аж до військової. При цьому в регіоні є лише три очевидні противники, які можуть стати мішенню такої кризи - Китай, Північна Корея (читай той самий Китай) та Росія", - вважає експерт.

За його словами, японцям байдужі Курильські острови, адже вони ніякої цінності для переважної більшості мешканців Японії не становлять, "але те, що Росія стає для японського суспільства ворожою і це не обговорюється - факт".

"Росія, що слабшає і деградує, прискорено втрачає свій військовий потенціал, стає цілком цікавою з точки зору проведення проти неї тієї самої короткої і переможної. А коли рішення про це буде прийнято, проблема Курил, Сахаліну чи чогось ще – це вже питання технічне. Півроку - і все населення Японії пристрасно бажатиме повернення їх у рідну гавань", - зазначив Несміян.

Останні новини з Японії

Минулого тижня Японія запустила розвідувальний супутник для спостереження за ракетами КНДР. Країна планує створити мережу з 10 супутників для виявлення і раннього попередження про можливі ракетні запуски.

Також УНІАН повідомляв, що Японія передає енергообладнання для найбільш постраждалих регіонів України. Завдяки цьому понад 6 мільйонів українців матимуть безперебійне енергопостачання.

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