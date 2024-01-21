Дівчина зізналася, що росіяни зіпсували їй відпустку.

Українська акторка Анастасія Цимбалару, яка відома за серіалами "Швидка допомога", "Не зарікайся", "Папік-2" та іншими кінороботами, розповіла про непристойну поведінку росіян, яку вона побачила під час відпочинку в Єгипті. Цю ситуацію дівчина описала у себе в Instagram.

"Вчора приїхали "любителі Росії-матушки", які чомусь за неї поїхали в Єгипет, а не на війну, але всюди не забувають кричати, що Росія гуд. Персони, які чіпляються, не розуміють, коли їх ігнорують, відвертаються, кажуть (англійською, українською, бо язик не повертається розмовляти їхньою мовою) нас не чіпати", - написала акторка.

Дівчина додає, що її вони дуже дратують, тому не могла стримувати своїх емоцій під час зустрічі з такими туристами.

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"Навала така, що хочеться повбивати. Зайшла до вбиральні, стоять вже об 11 ранку в д*пу п'яні росіяни, які кричать "Р*ша гуд". Я емоцій не приховувала, але від цього фізично хочеться блювати. Постійно приходять, намагаються "кадрити". Така мерзота", - написала Анастасія.

Цимбалару також зазначила, що такі горе-відпочивальники постійно щось коментують та ходять повз неї.

"Вчора вони намагалися дати нам віскі, сьогодні - морозиво, яке демонстративно полетіло у смітник", - написала акторка.

"Вони вирішили сказати: "Дівчата, ми за вами спостерігаємо, ми вас бачимо". Після цього довелося шукати лежаки в кінці пляжу", - додала Цимбалару.

Анастасія підсумувала, що більше не хоче приїжджати у Єгипет. Підписники поцікавились, чому саме в цю країну вона поїхала, розуміючи, що там можуть бути росіяни. Дівчина пояснила ситуацію так:

"У цю поїздку ми мали відправитися 26 лютого 2022 року. Не зважаючи на те, що у нас почалася повномасштабна війна, готель гроші за путівку повертати відмовився. Сказав: "Приїзджайте, коли надумаєте". Гроші за квитки згоріли".

Нагадаємо, минулого року акторка Анастасія Цимбалару розповіла, що на російському телеканалі вийшов серіал з її участю. Ця новина була для неї несподіванкою, тому довелося виправдовуватися перед шанувальниками, що та кіноробота була ще до початку війни.

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