Японія планує створити мережу з 10 супутників для виявлення і раннього попередження про можливі ракетні запуски.

У п'ятницю, 12 січня, Японія запустила ракету з супутником для збору розвідувальної інформації, який має стежити за переміщенням військових об'єктів у Північній Кореї та покращити реагування на стихійні лиха.

Як пише Independent, ракета H2A з оптичним супутником була запущена компанією Mitsubishi Heavy Industries з космодрому Танегасіма на південному заході Японії.

Зазначається, що супутник може робити знімки навіть за складних погодних умов. Японія розпочала програму запуску супутників для збору розвідувальної інформації після того, як північнокорейська ракета пролетіла над Японією в 1988 році, і планує створити мережу з 10 супутників для виявлення і раннього попередження про можливі ракетні запуски.

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Запуск цієї ракети перебуває під пильною увагою на фоні запланованого запуску нової флагманської ракети H3, розробленої Mitsubishi Heavy і Японським агентством аерокосмічних досліджень як наступника H2A. Минулого року перший випробувальний політ нової ракети закінчився невдачею.

Випробування зброї Північною Кореєю

У липні КНДР випробувала нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету під назвою Hwasong-18. Сполучені Штати Америки заявили, що цей запуск може дестабілізувати ситуацію з безпекою в регіоні, а в Японії назвали його загрозою регіональній стабільності і світу.

Згодом стало відомо, що КНДР здійснила пуск двох балістичних ракет у бік Японії, вони впали в море.

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