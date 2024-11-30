Наступний президент США не хоче чекати, доки у БРІКС нарешті вийде щось путнє з відмовою від долара.

Дональд Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткове мито на товари з країн БРІКС, якщо вони не полишать спроби створити альтернативу долару у міжнародній торгівлі. Про це обраний президент США заявив у соціальній мережі Truth Social.

За його словами, минули ті часи, коли США пасивно спостерігали за спробами БРІКС створити альтернативу долару.

"Ми вимагаємо від цих країн зобов'язання не створювати нову валюту БРІКС і не підтримувати жодну іншу валюту, щоб замінити долар США. Інакше вони зіткнуться зі 100%-ми митами і повинні будуть попрощатися з продажами в чудову економіку США", - написав Трамп.

Відео дня

Він висловив сумнів, що країни БРІКС взагалі зможуть знайти альтернативу долару. Тим не менш, Трамп рекомендував "попрощатися з Америкою" тим країнам, які продовжать шукати альтернативи.

Росія хоче знайти альтернативу долару через БРІКС

Як писав УНІАН, у жовтні Росія відкрито заявила про намір створити нову систему міжнародних банківських платежів на базі блоку БРІКС, щоб не залежати від долара. Намір Кремля полягає в тому, аби створити мережу комерційних банків, через які можна було б проводити міжнародні платежі в місцевих валютах.

Однак експерти Bloomberg вислювлюють сумнів, що країнам БРІКС в осяжній перспективі вдастся знайти альтернативу долару і євро в міжнародній торгівлі. Країни БРІКС мають три варіанти, як обійти долар: торгувати за власні валюти, за криптовалюти або за китайські юані. І всі три варіанти вкрай сумнівні.

Вас також можуть зацікавити новини: