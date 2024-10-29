Зазначається, що платформа транскордонних платежів дає змогу працювати в обхід банків США.

Банк міжнародних розрахунків обговорює питання про закриття пілотної платформи транскордонних платежів. Володимир Путін назвав цю технологію інструментом для обходу санкцій і потенційного підриву долара у світовій фінансовій системі.

Видання Bloomberg пише, що проєкт mBridge, який має дати змогу відправляти гроші по всьому світу, не покладаючись на американські банки, обговорювали глави Центробанків і фінансових відомств. Мова йшла про закриття системи.

Агустін Карстенс, генеральний директор БМР, заявив, що "ми не можемо безпосередньо підтримувати будь-який проєкт для БРІКС, тому що ми не можемо працювати з країнами, які піддаються санкціям".

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США дедалі частіше використовують долар як ключовий провідник фінансових операцій по всьому світу для введення санкцій, зокрема, після вторгнення Росії в Україну. Це призвело до спроб знайти альтернативи, які були б захищені від втручання США, хоча долар залишається основною валютою торгівлі, і навряд чи це зміниться найближчим часом.

Спочатку платформа mBridge була розроблена центральними банками Китаю, Таїланду, Гонконгу та ОАЕ в рамках Інноваційного центру БМР і нещодавно досягла стадії "мінімально життєздатного продукту", що означає, що вона готова до тестування в реальному світі.

Центральний банк ОАЕ повідомив, що в січні через mBridge у Китай відправили перший транскордонний платіж у "цифрових дирхамах" на суму 50 мільйонів дирхамів (13,6 мільйона доларів). Побоювання західних політиків посилює той факт, що Китай поставив ключову технологічну основу платформи.

На саміті БРІКС Путін запропонував створити для групи "міст", який буде заснований на технології, яку можна порівняти з mBridge. За його словами, це дасть змогу їхнім економікам стати незалежними від фінансової системи, що перебуває під контролем США.

Наразі неясно, чи зможе закриття проекту mBridge ефективно зупинити центральні банки-учасники від використання технології.

Росія хоче створити альтернативну систему міжнародних платежів

Кремль прагне створити нову систему міжнародних банківських платежів на базі блоку БРІКС, щоб обійти чинну глобальну фінансову систему, де панує долар, а Росія відрізана від нього санкціями. План Москви полягає в тому, щоб створити мережу комерційних банків, через які можна було б проводити міжнародні платежі в місцевих валютах.

Крім того Москва хоче створити на базі БРІКС центри торгівлі ключовими товарами - нафтою, природним газом, зерном і золотом. У Москві заявили, що їхня мета - "відгородитися від будь-якого зовнішнього тиску, такого як екстериторіальні санкції".

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