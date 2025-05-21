Колишній прем'єр-міністр України пояснив, чому це вбивство відрізняється від інших.

Експрем'єр-міністр України Микола Азаров підтвердив убивство одіозного політичного діяча Андрія Портнова. Ба більше, політик часів президентства Віктора Януковича заявив, що воно вирізняється "особливим цинізмом".

"На жаль, з Іспанії підтвердили. Поки що без коментарів. Особливий цинізм, що біля школи, де навчається його дитина", - передає "Главком" його заяву.

За словами Азарова, він добре знав убитого, який був куратором судової системи при Януковичі. Сам же екс-прем'єр зараз перебуває в Росії, куди втік після Революції Гідності.

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Що ще відомо про Портнова та його вбивство

Раніше УНІАН повідомляв, ким саме був убитий і чому його в Україні ненавиділи. Припускають, що саме він міг вибудувати схему лояльного до Офісу Президента правосуддя, яке давало змогу переслідувати політичних опонентів, блокувати невигідні для влади рішення судів, фальсифікувати справи в судах тощо.

Крім того, в Іспанії поділилися деякими деталями його вбивства. Журналісти написали, що Портнов помер сьогодні вранці після того, як у нього вистрілили 5 разів, стріляли 2-3 особи.

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