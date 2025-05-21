За даними видання, один постріл, смертельний, було зроблено в голову, на рівні шиї, ззаду.

Українського юриста Андрія Портнова застрелили біля приватної школи в Colegio Americano мадридському передмісті Посуело-де-Аларкон.

Видання El País розкрило деякі деталі вбивства. Зокрема, жуналісти написали, що Портнов помер сьогодні вранці після того, як у нього вистрілили 5 разів, стріляли 2-3 людини.

"На даний момент арештів немає. Школа не знає, чи є він батьком кого-небудь з учнів", - зазначило видання.

Відео дня

За даними іспанських журналістів, убивство сталося близько 9:15 ранку, на місце пресиупленія за адресою Калле-де-Амеріка, 3 одразу ж були відправлені поліцейські.

У поліції повідомили, що їм надійшов дзвінок від громадянина, який "повідомив, що вони знайшли пораненого чоловіка, який лежить непритомний на землі".

Лікарі, які прибули за місцем, підтвердили смерть "унаслідок травм, несумісних із життям, отриманих від щонайменше трьох вогнепальних поранень". "Один постріл, смертельний, було зроблено в голову, на рівні шиї, ззаду, але під кутом, а два інших - у тулуб, у живіт і в бік", - повідомило джерело.

Джерела видання в поліції повідомили, що чоловік є громадянином України і перебував за кермом автомобіля Mercedes, коли на нього напали двоє або троє нападників, які вистрілили йому п'ять разів у голову і спину. Поліція не повідомила подробиць про тип використаної зброї, оскільки розслідування тільки почалося.

"Зараз панує сильна метушня. Ми в шоці і намагаємося організувати свою відповідь на подію", - повідомив газеті телефоном співробітник Американської школи. Вона підтвердила, що інцидент стався перед школою, "за півгодини після" початку занять, тому ні діти, ні їхні батьки нічого не бачили.

Андрій Портнов у політиці

В українську політику Портнова в 2005 році привела Юлія Тимошенко. Портнов був головним юристом команди Тимошенко.

А вже з 2011 по 2014 рік він працював радником Януковича, і навіть входив у Раду Нацбанку (2010-2014 роки).

Улітку 2022 року стало відомо, що, незважаючи на призовний вік, Портнов виїхав з України.

США запровадили проти Портнова санкції через причетність до контролю української судової системи. Його також було внесено до чорного списку ЄС за нецільове використання державних коштів і порушення прав людини в Україні.