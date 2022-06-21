Його не запрошуватимуть до парламентської резиденції до особливого розпорядження.

Послу Росії у Великобританії Андрію Келіну заборонили відвідувати будівлю парламенту у Вестмінстері "до подальшого повідомлення".

Це випливає з повідомлення, розісланого спікером Палати представників, пише The Guardian.

За даними видання, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну така заборона неофіційно діяла для всіх акредитованих російських дипломатів та офіційних осіб у Великій Британії.

У понеділок, 20 червня, його вперше підтвердили в письмовій формі. Келіна не запрошуватимуть до парламентської резиденції до особливого розпорядження.

Повідомлення супроводжувалося запискою Міністерства закордонних справ для 265 депутатів і 154 колег, яким Москва нещодавно заборонила в'їзд до Росії. Їм рекомендували утриматися від поїздок в райони, що знаходяться під "контролем або впливом" Росії, включаючи Білорусь, Придністров'я, окупований Крим, уздовж вірмено-азербайджанського кордону і окупований Донбас.

Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії ввів нові санкції щодо Російської Федерації.

За даними Financial Times, найбільші юридичні компанії Великобританії стали відмовляти російським клієнтам.

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