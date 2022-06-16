Голову російської церкви викрили в підтримці війни проти України.

Уряд Великобританії ввів нові санкції щодо Російської Федерації. Зокрема, обмеження торкнуться голови російської православної церкви патріарха Кирила.

Про це повідомили в прес-службі британського уряду.

У відомстві підкреслили, що глава Російської Православної церкви Патріарх Кирил потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.

Крім того, під санкції потрапила уповноважена з прав дитини у РФ Марія Львова-Бєлова за примусове усиновлення та передачу українських дітей. Під її керівництвом 2 тисячі дітей вивезли з Луганської та Донецької областей.

"Сьогодні ми націлені на посіпак та винуватців путінської війни, які принесли Україні невимовні страждання, включаючи насильницьке переміщення та усиновлення дітей. Ми не втомимося захищати свободу і демократію, чинячи тиск на Путіна, поки Україна не доб'ється успіху. Союзники Путіна як і раніше воліють закривати очі на передбачувані військові злочини та підтримувати його кривавий наступ", - заявила міністр закордонних справ Британії. Ліз Трас.

Також під нові британські обмеження потрапили:

депутат Мосміськради член путінської політичної еліти Сергій Савостьянов;

президент і член ради директорів групи компаній "Волга-Дніпро" Олексій Ісайкін;

чотири військові полковники з 64-ї окремої мотострілецької бригади, члени якого вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів у Бучі;

представники так званого "Комітету порятунку миру та порядку", який підтримує окупацію Херсонської області.

Варто зазначити, що санкції передбачають заморожування активів у британській юрисдикції, а також заборону на в'їзд до Великобританії.

Санкції проти Патріарха Кирила - що відомо

Лідери Європейського Союзу в цілому погодили шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. Однак представники уряду ЄС повинні були перетворити цю політичну угоду в юридичний текст в середу, 1 червня, щоб воно могло набрати чинності.

За даними ЗМІ, під санкції повинен був потрапити глава РПЦ Кирило, але незабаром стало відомо, що Угорщина затримує нові санкції ЄС проти Росії через Патріарха Кирила.

Тим часом вчора в Україні народні депутати проголосували за звернення до РНБО про введення санкцій проти керівника Російської Православної церкви Патріарха Кирила і ще семи представників цієї церкви.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії. Патріарх Кирило до списку санкцій не потрапив. Після чого міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що буде домагатися включення глави РПЦ Патріарха Кирила в новий пакет санкцій Євросоюзу.

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