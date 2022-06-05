На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України найбільші юридичні компанії Великобританії стали відмовляти російським клієнтам.
Про це пише Financial Times.
Як пише видання, британські юристи можуть працювати з росіянами, які перебувають під санкціями, якщо отримають спеціальну урядову ліцензію, проте багато хто побоюється продовжувати співпрацю.
"Є ознаки того, що юридичні фірми уникають співпраці з Росією через ризики для репутації", – заявив юрист Red Lion Chambers Джонатан Фішер.
За словами юриста LK Law Адама Грівза, багато фірм з побоюванням ставляться до потенційних клієнтів з Росії незалежно від того, чи загрожують їм західні санкції.
Відмова юристів працювати з РФ:
У квітні 2022 року компанія Freshfields повідомила, що припиняє працювати на користь ВТБ, який потрапив під санкції. Банк є відповідачем у справі, порушеній Мозамбіком у зв'язку зі скандалом з так званими "тунцевими облігаціями". Розгляд у цій справі призначено на 2023 рік.
Також у квітні американська юридична фірма White & Case повідомила Високому суду Лондона, що перестане представляти інтереси РФ у справі, пов'язаній з позовом колишніх акціонерів ЮКОСа, які звинувачують Москву в незаконній експропріації активів нафтової компанії.