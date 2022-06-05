Юридичні фірми уникають співпраці з Росією через ризики для репутації.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України найбільші юридичні компанії Великобританії стали відмовляти російським клієнтам.

Про це пише Financial Times.

Як пише видання, британські юристи можуть працювати з росіянами, які перебувають під санкціями, якщо отримають спеціальну урядову ліцензію, проте багато хто побоюється продовжувати співпрацю.

"Є ознаки того, що юридичні фірми уникають співпраці з Росією через ризики для репутації", – заявив юрист Red Lion Chambers Джонатан Фішер.

За словами юриста LK Law Адама Грівза, багато фірм з побоюванням ставляться до потенційних клієнтів з Росії незалежно від того, чи загрожують їм західні санкції.

Відмова юристів працювати з РФ:

У квітні 2022 року компанія Freshfields повідомила, що припиняє працювати на користь ВТБ, який потрапив під санкції. Банк є відповідачем у справі, порушеній Мозамбіком у зв'язку зі скандалом з так званими "тунцевими облігаціями". Розгляд у цій справі призначено на 2023 рік.

Також у квітні американська юридична фірма White & Case повідомила Високому суду Лондона, що перестане представляти інтереси РФ у справі, пов'язаній з позовом колишніх акціонерів ЮКОСа, які звинувачують Москву в незаконній експропріації активів нафтової компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: