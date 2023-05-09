Пристайко заявив, що російські солдати "біжать з передової" в очікуванні контрнаступу.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що йому "шкода росіян" після сьогоднішнього святкування Дня Перемоги в Москві, і сказав, що вони страждають від того ж "повторення брехні і пропаганди" з боку Володимира Путіна.

У бесіді з кореспондентом Sky News посол України сказав, що "рано чи пізно "росіянам доведеться відкрити свій розум і побачити реальність".

"Злочинний лідер зараз - російський лідер", - говорить він.

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Пристайко сказав, що поряд з Путіним було менше іноземних лідерів, ніж раніше, додавши, що йому "прикро бачити" президента Білорусі Олександра Лукашенка на заході.

Він каже, що російський президент хоче мобілізувати свій народ на нову хвилю [війни]".

"Тисячі молодих чоловіків і жінок приходять битися і вмирати. Тож він робить свою роботу, проблема в тому, що він не виграє", - додав він.

Відповідаючи на питання про довгоочікуваний український весняний наступ, Пристайко сказав, що він ще не почався, тому що "ми не росіяни", а українські Збройні сили "намагаються підготуватися" самі.

За його словами, Київ хоче, щоб його війська вижили, а "не просто кинули їх у цю м'ясорубку". Посол заявив, що російські солдати "біжать з передової" в очікуванні контрнаступу.

"Ми не збираємося говорити їм, коли і де, тому що у нас є тисячі кілометрів лінії фронту. Але є пара напрямків, які вони вже розуміють - Кримський півострів, Кримський сухопутний міст - очевидний напрямок для наших військ", - додав він.

Парад у Москві на 9 травня - деталі

Перед початком параду в Москві російський президент Путін виступив з промовою. З іноземних лідерів на парад приїхали: Емомалі Рахмон (Таджикистан), Касим-Жомарт Токаєв (Казахстан), Садир Жапаров (Киргизстан), Шавкат Мірзієєв (Узбекистан), Сердар Бердимухамедов (Туркменістан), Нікол Пашинян (Вірменія) і Олександр Лукашенко (Білорусь).

Єдиним танком, який взяв участь у військовому параді на Красній площі в Москві, став раритетний Т-34. Причому в єдиному екземплярі.