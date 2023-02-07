Підземні поштовхи в Туреччині відчуваються вже другий день, навіть далеко від епіцентру землетрусу.

Немає заборон для відвідування Туреччини, але не потрібно їхати в регіони, які постраждали від землетрусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу посол України в Туреччині Василь Бондар.

"Щоб не сіяти паніки. Відвідання Туреччини - це не означає відвідування тих регіонів, які постраждали від землетрусу. Аеропорти в Стамбулі, Анкарі та інших містах центральної та західної частини Туреччини працюють в звичному режимі і ніяких загроз для громадян України там немає. Натомість в більшість територій, які вражені - підень і піденний схід, їхати не потрібно- там працюють рятувальники", - наголосив він.

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Говорячи про ситуацію в Туреччині, він зазначив, що із 85 мілйьонів населення цієї країни від землетрусу постраждали 13 мільйонів, які проживали в тих регіонах, втративши, житло. Посол повідомив, що, за попередніми даними, знищено десь 6,5 тисяч будинків, але це ще не остаточні цифри. " Є міста які знищені повністю або частково , зруйновано частину доріг і до деяких населених пунктів не можливо добратися. Загальна картина доволі страшна. За різними оцінками це скоріш за все перевершує наслідки Ізмітського землетрусу в Туреччині в 1999 році, де загинуло більше 17 тисяч осіб", - повідомив посол.

Він зазначив, що підземні поштовхи продовжуються другий день - всього було десь понад 250 афтершоків, За його словами, навіть вчора в Анкарі, яка знаходиться десь кілометрів 500- 600 від епіцентру землетрусу, відчувалися поштовхи на верхніх поверхах.

Землетрус у Туреччині та Сирії: подробиці

6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8.

Сьогодні на брифінгу Бондар зазначив, що зараз підтверджено загибель 3,5 тисячі людей, але не виключено, що ця цифра буде зростати. Більш як 20 тисяч отримали поранення, і тисячі будинків знищено.

Також сьогодні на брифінгу Бондар повідомив, що із 27 українців, з якими не було зв'язку в Туреччині, 9 вже знайшлися, частина з них втратили житло, але вони перебралися до родичів, знайомих, і їхньому життю і безпеці нічого не загрожує.

Сьогодні, 7 лютого, Зеленський видав указ про надання гуманітарної допомоги Турецькій Республіці.

У документі зазначається, що Кабінет міністрів України має забезпечити надання гуманітарної допомоги Туреччині.