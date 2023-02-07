Уряд України має забезпечити надання такої допомоги.

Президент України Володимир Зеленський видав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині.

Відповідний указ (№61/2023) розміщено на сайті глави держави. У документі зазначається, що з метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Турецькій Республіці внаслідок землетрусу, Кабінет міністрів України має забезпечити надання гуманітарної допомоги Турецькій Республіці.

Сильний землетрус у Туреччині

6 лютого в своєму вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський сказав, що Україна запропонувала Туреччині підтримку в проведенні рятувальної операції на місцях руйнувань внаслідок потужних землетрусів.

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Він зазначив, що дуже сумні новини з Туреччини і з території Сирії, де стався потужний землетрус - багато загиблих, тисячі будинків зруйновані.

Глава держави висловив щирі співчуття президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, а також тим у сирійському суспільстві, хто втратив близьких та дім.

За останніми даними, внаслідок потужного землетрусу, який стався 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії, загинули понад 4 тис. осіб.

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