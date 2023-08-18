Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що Путін взяв свідомий курс на затягування війни

Зараз війна вийшла но новий рівень, тому треба розуміти, що є висока ймовірність того, що бойові дії на території України триватимуть весь наступний рік.

Такий прогноз в інтерв'ю УНІАН озвучив Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, зазначивши, що президент країни-агресора Володимир Путін взяв свідомий курс на затягування війни, як мінімум, до президентських виборів у США.

"Очевидно (і про це пишуть багато експертів), що Путін взяв свідомий курс на затягування війни, як мінімум, до президентських виборів у США… Вибори - в листопаді 2024 року. Якщо в США буде новий президент, то він заступить на посаду у січні 2025 року. Тому, вважайте, якщо чогось раптом не станеться в Росії, весь наступний рік війна триватиме. І в рамках війни на виснаження у Росії буде величезна перевага, тому що вони нас можуть виснажувати, а ми їх – ні", - зазначив експерт.

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При цьому він наголосив, що Україна воює з дуже потужним противником, тому прогнозів про завершення війни взагалі варто уникати.

"Прогнозів про завершення війни взагалі варто уникати. Це має бути залізним принципом. Треба об’єктивно оцінювати ситуацію та уникати легковажних заяв. Україна воює з дуже потужним противником, у якого багато зброї, багато людей і набагато більший мобілізаційний потенціал. Українцям потрібно чесно говорити, що зараз питання не в термінах перемоги, а в тому, що війна вийшла на новий складний етап, на якому потрібно вистояти", - наголосив Фесенко.

Війна в Україні та настрої росіян

Навесні підтримка повномасштабної війни у Росії виросла. Стном на 28 квітня 2023 року продовження загарбницької війни підтримували 75% опитаних росіян.

Крім того, в Росії зросла кількість доносів, росіяни активно скаржаться поліції на людей з антивоєнною позицією. Повідомлялося про людину, яка написала понад 700 доносів на своїх співгромадян.

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