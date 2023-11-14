Китай та Російська Федерація допомагають Північній Кореї нарощувати військовий потенціал та обходити санкції ООН.
"Ми глибоко занепокоєні тим, що Китай і Росія допомагають КНДР розширювати свої можливості, і дозволяють їй ухилятися від санкцій Ради Безпеки ООН", – сказав міністр оборони США Ллойд Остін, якого цитує Reuters.
За його словами, Штати та інші країни Організації об'єднаних націй стурбовані нещодавнім зростанням військової співпраці між Росією та КНДР, а також передаванням Північною Кореєю озброєння РФ, яке використовується у війні проти України.
Північна Корея та РФ - що повідомлялось
Як раніше повідомляв УНІАН, Північна Корея могла поставити РФ ракети для війни проти України. Йдеться про балістичні ракети малої дальності, протитанкові ракети, переносні протиповітряні ракети, гвинтівки, ракетні установки, міномети і снаряди. За словами експертів, ці снаряди вже на фронті в Україні.
Союз Північної Кореї, Росії та Китаю може посилити ядерний арсенал Пхеньяна, зокрема, за рахунок поставок плутонію і високозбагаченого урану, необхідних для виробництва ядерних бомб. І це викликає ключове занепокоєння на Заході, пише Financial Times.