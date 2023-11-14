США та ООН стурбовані через зростання військової співпраці між Росією та КНДР.

Китай та Російська Федерація допомагають Північній Кореї нарощувати військовий потенціал та обходити санкції ООН.

"Ми глибоко занепокоєні тим, що Китай і Росія допомагають КНДР розширювати свої можливості, і дозволяють їй ухилятися від санкцій Ради Безпеки ООН", – сказав міністр оборони США Ллойд Остін, якого цитує Reuters.

За його словами, Штати та інші країни Організації об'єднаних націй стурбовані нещодавнім зростанням військової співпраці між Росією та КНДР, а також передаванням Північною Кореєю озброєння РФ, яке використовується у війні проти України.

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Північна Корея та РФ - що повідомлялось

Як раніше повідомляв УНІАН, Північна Корея могла поставити РФ ракети для війни проти України. Йдеться про балістичні ракети малої дальності, протитанкові ракети, переносні протиповітряні ракети, гвинтівки, ракетні установки, міномети і снаряди. За словами експертів, ці снаряди вже на фронті в Україні.

Союз Північної Кореї, Росії та Китаю може посилити ядерний арсенал Пхеньяна, зокрема, за рахунок поставок плутонію і високозбагаченого урану, необхідних для виробництва ядерних бомб. І це викликає ключове занепокоєння на Заході, пише Financial Times.

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