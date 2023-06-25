Уряд Ізраїлю мало зважає на думку власного народу та нехтує проханнями світової єврейської діаспори, яка однозначно підтримує Україну в її боротьбі.

Посольство України в Державі Ізраїль розкритикувало проросійську позицію чинного ізраїльського уряд, який "обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією".

Про це йдеться у заяві Посольства, оприлюдненій сьогодні у Twitter. Як зазначається, свідчення такої позиції є низка досить суперечливих подій, які відбулися в першій половині 2023 року, майже повна відсутність ізраїльської гуманітарної допомоги Україні.

Зокрема посольство нагадало про візит міністра закордонних справ Ізраїлю в Україну в лютому цього року та низку інтерв'ю прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу ЗМІ, включаючи останнє Jerusalem Post минулого тижня.

Відео дня

"Насамперед, усі відповідні заяви ізраїльського прем'єра мали на меті виправдати повну бездіяльність Ізраїлю щодо надання Україні оборонної допомоги протягом останніх півтора року. Спочатку аргументи зводилися до особливих відносин Ізраїлю з Росією щодо сирійського питання, а також до вразливості єврейської громади в Російській Федерації. Однак в останньому інтерв’ю були висунуті абсолютно вигадані та спекулятивні аргументи, нібито західна зброя передається з поля бою в Україні сирійському та іранському режимам", - мовиться у заяві українського посольства.

Також у посольстві зазначають, що нещодавно уряд Ізраїлю успішно провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з Міністерством закордонних справ Росії. Крім того, досягнуто домовленості про відкриття ще одного російського дипломатичного представництва в Єрусалимі, під яке навіть безкоштовно виділено землю, що було представлено МЗС як "велике досягнення".

"Варто відзначити відверту зневагу до моральних кордонів, продемонстровану численними високопосадовцями Ізраїлю, які були присутні на дипломатичному прийомі, організованому посольством Росії в Єрусалимі лише тиждень тому. Крім того, ізраїльське міністерство закордонних справ зберігає мертве мовчання щодо регулярних антисемітських заяв Путіна та його прихильників. Поки демократичні країни вводять санкції проти Росії як країни-терориста, яка щодня вчиняє військові злочини, Ізраїль взагалі не вводив санкцій, більше того, протягом останніх двох років він збільшив двосторонню торгівлю з кривавим московським режимом", - йдеться в заяві.

Посольство наголошує, що прикриваючись словесною демагогією щодо свого нейтралітету ізраїльське керівництво, активно налагоджує відносини з Російською Федерацією.

"На жаль, уряд Ізраїлю мало зважає на думку власного народу та нехтує проханнями світової єврейської діаспори, яка однозначно підтримує Україну в її боротьбі з російським державним тероризмом. Ми закликаємо уряд Ізраїлю змінити свою позицію та підтримати Україну засобами оборони, підтримати свободу та демократичний світовий порядок. Ми очікуємо, що Ізраїль буде на правильному боці історії", - закликає посольство.

Прем'єр-міністр Ізраїлю пояснив, чому не хоче давати Україні зброю

Як повідомляв УНІАН, 23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю The Jerusalem Post заявив, що в питаннях військової допомоги Україні Ізраїль відпочатку перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від становища Польщі, Німеччини, Франції та інших країн-партнерів України. За його словами, Ізраїль не хоче передавати Україні свою зброю з двох причин, безпосередньо пов'язаних з Росією та Іраном.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ізраїль передавав в основному гуманітарною допомогою Україні, зокрема медичне обладнання, виключенням є ізраїльські радари (для відстеження російських ракет), що отримала Україна навесні цього року.

Поставок летального зброї для ЗСУ з боку Ізраїлю досі не було.

Вас також можуть зацікавити новини: