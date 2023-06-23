Досі Ізраїль допомагав Україні тільки нелетальними засобами.

Ізраїль не хоче передавати Україні свою зброю з двох причин, безпосередньо пов'язаних з Росією та Іраном. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю The Jerusalem Post.

Він зазначив, що в питаннях військової допомоги Україні Ізраїль відпочатку перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від становища Польщі, Німеччини, Франції та інших країн-партнерів України.

"У нас тісний військовий "кордон" з Росією. Наші пілоти літають поруч з російськими пілотами в небі Сирії. І я вважаю важливим, щоб ми зберігали нашу свободу дій проти спроб Ірану створити військові позиції на нашому північному кордоні", – пояснює Нетаньяху.

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Друга причина не давати Україні зброю – це побоювання, що воно може стати трофеями росіян на полі бою і після буде передано в руки Ірану, який постарається використовувати цю зброю проти самого ж Ізраїлю.

"Це не теоретична можливість. Так, власне, і сталося із західними протитанковими засобами, які ми зараз знаходимо біля наших кордонів. Так що ми повинні бути дуже обережні тут", – зазначає прем'єр.

За словами Нетаньяху, з урахуванням вищесказаного, Ізраїль має намір зберігати "збалансований підхід" і проявляти обережність.

Ізраїльська допомога Україні

До теперішнього часу Ізраїль обмежувався в основному гуманітарною допомогою Україні – медичним обладнанням і т.п. також відомо, що навесні цього року Україна отримала деяку кількість ізраїльських радарів, які допоможуть відстежувати російські ракетні атаки.

Однак поставок летального зброї, особливо призначеної для передової, з боку Ізраїлю досі не було. Напередодні стало відомо, що Ізраїль може поставити певну кількість своїх танків "Меркава" на Кіпр, а той передасть Україні свої старі танки Т-80. Але поки ця угода ще далека від реалізації.

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