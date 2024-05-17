Кім Йо Чен назвала ці твердження абсурдними, заявивши, що зброя КНДР призначена не для експорту, а для захисту від Південної Кореї.

Кім Йо Чен, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, знову спростувала звинувачення в постачанні зброї в Росію, заявивши, що нещодавно розроблені та оновлені системи озброєнь її країни не продаються в будь-які інші країни.

Як повідомляє Reuters із посиланням на державні північнокорейські ЗМІ, Кім Йо Чен заявила, що "теорія" збройової угоди між КНДР і Росією складається із забобонів і вигадок і є "найабсурднішою теорією", яка не заслуговує на жодну оцінку або інтерпретацію.

Вона зазначила, що це "неправдиві чутки", які поширюються ворожими силами.

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Кім Йо Чен також додала, що тактична зброя Північної Кореї, така як нещодавно продемонстровані ракетні установки і ракети, призначена не для експорту, а для захисту від Південної Кореї.

Зброя з КНДР у Росії

Раніше США і Південна Корея звинуватили Північну Корею в передачі зброї Росії для використання проти України. І Москва, і Пхеньян відкинули звинувачення.

Нещодавно в Росії заявили про створення двох нових ракетних бригад, одну з них могли озброїти балістикою від КНДР. За інформацією Defense Express, йдеться про північнокорейські балістичні ракети KN-23.

Також УНІАН повідомляв, що Північна Корея може поставити Росії нові реактивні системи залпового вогню. Нещодавно КНДР випробувала нову 240-міліметрову РСЗВ з "керованими" снарядами.

Також, за даними південнокорейських ЗМІ, Росія використовує північнокорейські артилерійські снаряди для війни в Україні, які, можливо, були виготовлені в 1970-х роках.

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