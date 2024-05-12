Днями КНДР випробувала нову 240-міліметрову РСЗВ із "керованими" снарядами.

Північна Корея вже цього року може поставити Росії нові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для використання на війні в Україні. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap News.

Зазначається, що днями КНДР випробувала нову 240-міліметрову РСЗВ із "керованими" снарядами. За фінальними випробуваннями технічно оновленої артилерійської системи особисто спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

"У КНДР заявляють, що вісім снарядів, випущених із системи залпового вогню, вразили "точкові" цілі, і стверджують, що випробування продемонстрували її "руйнівну силу", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Кім Чен Ин заявив, що нове озброєння підвищить боєздатність артилерії КНДР, і закликав довести виробництво снарядів та артилерійського озброєння до "вищого рівня".

"Оновлена реактивна система залпового вогню з високою мобільністю і концентрацією вогню має автоматичну комбіновану систему управління вогнем і буде розгорнута в підрозділах Корейської народної армії в якості заміни обладнання з 2024 по 2026 роки", - пише ЗМІ.

Спіпраця КНДР із РФ - останні новини

Правитель Росії Володимир Путін відправляє змій і орлів до Північної Кореї в рамках "зоодипломатії". За інформацією The Telegraph, обіцяне пожертвування понад 40 тварин Центральному зоопарку Пхеньяну відбувається на тлі поглиблення політичних і військових зв'язків двох країн, а КНДР підозрюють у наданні зброї РФ.

Також УНІАН повідомляв, що за даними США та Південної Кореї, КНДР надала Росії мільйони артснарядів і десятки балістичних ракет малої дальності та пускових установок для підтримки війни в Україні.

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