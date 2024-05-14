Південнокорейська розвідка відстежує військову співпрацю між Північною Кореєю та РФ.

Росія використовує північнокорейські артилерійські снаряди для війни в Україні, які, можливо, були виготовлені в 1970-х роках. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Зазначається, що південнокорейська Національна розвідувальна служба (NIS) перевіряє повідомлення про те, що Північна Корея постачала своєму союзнику Росії зброю, виготовлену п'ять десятиліть тому.

"NIS детально аналізує відповідні обставини, а також продовжує відстежувати загальну військову співпрацю між Північною Кореєю та Росією", - заявили в розвідувальному агентстві. Відео дня

Видання нагадує, що Україна, США та ООН звинуватили Північну Корею у передачі Росії мільйонів снарядів та іншої зброї, яка використовується в її кампанії в Україні. При цьому РФ та Україна випускають десятки тисяч снарядів на день.

"Росія збільшує кількість снарядів, які вона здатна виробляти всередині країни, щоб не відставати від попиту, але тим часом вона звернулася за допомогою до союзника - Північної Кореї", - йдеться у статті.

ЗМІ також зазначає, що українські офіційні особи в грудні заявили, що північнокорейські снаряди часто мають дефекти і вибухають перед пострілом, пошкоджуючи російську артилерію та міномети і навіть вбиваючи війська. Росія також використовувала північнокорейські балістичні ракети для атак на українські міста, але близько половини з них відхиляються від курсу.

Співпраця КНДР з Росією - останні новини

Напередодні в Росії заявили про створення двох нових ракетних бригад, одну з них могли озброїти балістикою від КНДР. За інформацією Defense Express, ідеться про північнокорейські балістичні ракети KN-23.

Також УНІАН повідомляв, що Північна Корея може поставити Росії нові реактивні системи залпового вогню. Нещодавно КНДР випробувала нову 240-міліметрову РСЗВ з "керованими" снарядами.

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