Родичі фігуранта стверджують, що рушниця, з якою він сфотографувався, "несправжня".

В Узбекистані вперше засудили чоловіка, який звинувачується за участь у війні проти України. Про це повідомляє "Радіо Озодлик".

За даними журналістів, в Ташкентській області до 5 років позбавлення волі засудили 38-річного узбекистанця Ільдара Хайруліна, який служив в угрупованнях "ДНР". Йому інкримінували найманство (ч. 1 ст. 154 КК):

За версією слідства, Хайрулін у 2014-2015 роках брав участь у боях на Донеччині проти ЗСУ. Відповідна інформація про фігуранта була розміщена на українському ресурсі "Миротворець", де опубліковано фото фігуранта. Експертиза підтвердила, що чоловік, який зображений на знімку у військовій формі і зі зброєю в руках, дійсно Хайрулін.

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Також у мобільному телефоні фігуранта слідчі виявили скріншоти, які підтверджують участь чоловіка у бойових діях на території України, та інше.

У свою чергу, родичі засудженого стверджують, що той не брав участі у війні, а в зазначений час був на території РФ. Зокрема, за словами матері засудженого, в 2014 році її син був разом з нею в Татарстані.

У той же час, родичі визнали, що на фото, яке опублікував "Миротворець", - дійсно Хайрулін. Визнали вони і той факт, що фігурант фотографувався у військовій формі і зі зброєю в руках. При цьому його брат стверджує, що фото Хайрулін зробив у Росії, а зброя нібито не вогнепальна, а пневматична зброя і "стріляє кульками".

Брат засудженого також стверджує, що Хайруліна заарештували в травні 2023 року з іншої причини – через сімейний конфлікт, що виник щодо майна його матері.

Найманці в російській армії

Нагадаємо, колишнім бойовикам ПВК "Вагнер" запропонували укласти контракт з новим найманським підрозділом у складі Росгвардії. Набір відкритий нібито для тих, хто раніше не брав участі у війні на території України, а також людей, які не служили в армії і людей з ВІЛ і гепатитом. Також новий підрозділ Росгвардіі розглядає кандидатури ампутантів"в індивідуальному порядку".

Тренувальна база нового загону дислокується в селищі Козачі табори Ростовської області. Держдума РФ схвалила цей "проект". Переговори про перехід найманців в Росгвардію вели син Євгена Пригожина Павло і командир ПВК "Вагнер" Антон (Лотос) Єлізаров.

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