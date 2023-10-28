Тренувальна база нового загону - селище Козачі табори в Ростовській області.

Колишнім бойовикам ПВК "Вагнер" запропонували укласти контракт з новим найманським підрозділом у складі Росгвардії. Інформація про це з'явилася в чатах родичів бійців ПВК, проте пізніше була видалена. Як пояснив "Важливим історіям" адміністратор групи ПВК, в пост будуть внесені уточнення.

Набір відкритий для тих, хто раніше не брав участі у війні в Україні, а також людей, які не служили в армії і людей з ВІЛ та гепатитом. Крім того, новий підрозділ Росгвардіі готове розглянути кандидатури ампутантів "в індивідуальному порядку".

Вербувальник ПВК заявив "Важливим історіям", що представляє "єдиний загін, у якого є офіційний договір з Росгвардією". Тренувальна база нового загону - селище Козачі табори в Ростовській області. Умови ті ж, що і в "Вагнері".

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Держдума схвалила поправки про створення "добровольчих формувань" у складі Росгвардії, завдяки якому туди можуть увійти підрозділи ПВК "Вагнер". Переговори про перехід найманців в Росгвардію вели син Євгена Пригожина Павло (його єдиний спадкоємець) і командир ПВК "Вагнер" Антон (Лотос) Єлізаров.

Доля ПВК "Вагнер" - деталі

Найманці ПВК "Вагнер", що залишилися в Білорусі продовжують демонтаж польового табору у селі мета під Осиповичами. На кінець вересня в таборі залишилося близько 99 палаток (з 292), або 34% від їх початкової кількості. Всього ж за вересень було демонтовано близько 30 наметів.

Інструктори зі складу вже не існуючої ПВК "Вагнер", які перебували на території Білорусі, зараз брати активну участь у підготовці бойовиків "Хезболли".

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