На одному з напрямків загарбники втратили танк, гармати та катер.

На півдні України ситуація залишається напруженою, ворог несе втрати, але продовжує бомбардувати мирне населення. Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 52 окупанти. Знищено ворожий танк, вісім гармат, шість одиниць автобронетехніки, два ударні дрони "Ланцет", FPV-дрон та спостережний пункт. Також знищено катер та човен загарбників.

За даними українських військових, оперативна обстановка в зоні відповідальності цих підрозділів ЗСУ залишається напруженою. Триває контрбатарейна боротьба, маневри силами та засобами.

У Чорному морі перебуває п’ять ворожих кораблів, ще один - в Азовському. Ракетоносії наразі заведені у пункти базування.

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Зазначається, що протягом доби противник завдав 10 авіаційних ударів із застосуванням 45 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів. Там зруйновано та пошкоджено близько сорока будинків.

Також двічі ворог застосував FPV-дрони та скинув з БпЛА інших модифікацій 26 осколкових боєприпасів по населених пунктах правобережжя Херсонщини.

Окрім цього загарбники здійснили 70 артилерійських обстрілів з використанням близько 400 снарядів, у тому числі 18 обстрілів населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини. При цьому по Херсону ворог гатив щонайменше сім разів, також обстріляно Берислав, Білозерку, Зимівник, Томину Балку, Козацьке, Антонівку, Велетенське, Очаків.

"Внаслідок нанесення авіаційних ударів та артилерійських обстрілів загинула цивільна людина, 17 поранено. Пошкоджено чотири адміністративні будівлі, бібліотеку, гуртожиток, понад десять приватних будинків, трансформаторну підстанцію", - розповіли у Силах оборони.

Ситуація на півдні України - деталі

Напередодні у Чорному морі перебувало 8 кораблів ворожого флоту, один з них - підводний ракетоносій, ймовірно, з чотирма ракетами "Калібр" на борту. Також повідомлялось, що було атакувано південь ударними дронами зі східного узбережжя Азова. П’ять з них знищили в небі над Миколаївщиною, три - над Херсонщиною, один - над Кіровоградщиною.

Тоді ж противник завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих авіабомб по населених пунктах Бериславського району Херсонщини. Було зруйновано та пошкоджено до 4 десятків будинків. Вісім разів ворог застосував FPV-дрони та скинув з БпЛА інших модифікацій 14 осколкових боєприпасів по населених пунктах правобережжя Херсонщини.

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