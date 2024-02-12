Об'єкт перебував на стадії будівництва, тож відвідувачів в аквапарку не було.

Кілька потужних вибухів знищили найбільший аквапарк Швеції вартістю 1,2 мільярда доларів. Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався у місті Гетеборг, на заході Швеції. За словами очевидців і рятувальних служб, у понеділок у недобудованому парку розваг спалахнула потужна пожежа, яка охопила відкриті водні гірки та пов’язані з ними споруди. Вже потім сталася серія вибухів.

Стверджується, що відвідувачів у парку не було, адже він ще перебуває на стадії будівництва. Відкриття планувалося лише на середину поточного року. За даними Apnews, наразі відомо, що постраждали 12 осіб - у них легкі поранення.

Тим часом в мережі з'явилися відео цього інциденту.

Інші надзвичайні пригоди за кордоном

Як писав УНІАН, в Індонезії блискавка вбила футболіста просто під час матчу. Поруч із ним в цей момент знаходилися інші гравці. Інцидент потрапив на відео.

Також ми розповідали, що у США посеред міста епічно завалилася стара церква, момент потрапив на відео. Лише дивом ніхто не постраждав, обійшлося без руйнувань прилеглих будинків.

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