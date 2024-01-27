Лише дивом ніхто не постраждав, обійшлося без руйнувань прилеглих будинків.

У США посеред білого дня розвалилася старовинна церква. Момент руйнування потрапив на камери відеоспостереження. За щасливом збігом, під час інциденту ніхто не постраждав, пише Connecticut Public.

Подія сталася у містечку Новий Лондон, штат Коннектикут. Історична церква, побудована в 1850-х роках, завалилася в четвер. Шпиль на вершині кам'яної церкви розсипався, залишивши величезну купу уламків перед будівлею.

"Горизонт міста безповоротно змінився, і ми втратили значну частину нашої історії. Конгрегація ... бере свій початок ще до заснування міста", – сказав у п’ятницю мер Майкл Пассеро.

Очікується, що церква буде "повністю втрачена". За словами мера, два шпилі, що залишилися, доведеться зняти. Інші частини церкви, які вважаються небезпечними, будуть знесені.

Сусідню будівлю, гуртожиток для студентів Коннектикутського коледжу, було евакуйовано, але вона була визнана структурно безпечною, повідомила міська влада. Студентів тимчасово розселили в сусідньому готелі.

Руйнування церкви призвело до закриття кількох прилеглих будівель, у тому числі мерії та пошти. В самій церкві під час обвалу перебувала одна людина, але вона не постраждала.

Власники сусідніх магазинчиків кажуть, що їм теж дуже пощастило.

"Усі ці камені впали прямо на їхню (церковну) власність, а шпиль впав на церкву, а не на вулицю. Це здається якимось дивом, що ніхто не постраждав", – кажуть підприємці.

Інші надзвичайні події за кордоном

Як писав УНІАН, в ніч на 27 січня у Польщі сталася ДТП за участю пасажирського автобуса з України. Внаслідок аварії постраждало 18 людей. Польські рятувальники кажуть, що у момент аварії йшов сніг і була ожеледиця.

Також ми розповідали, що в Червоному морі єменські хусити підбили танкер з російською нафтою. Судно Marlin Luanda загорілося після влучання в нього ракети.

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