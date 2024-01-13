У Стокгольмі вважають, що саме шведський флот зіграє важливу роль у стримуванні країни-агресора на цьому фланзі НАТО.

Швеція має намір значно посилити свою військову присутність в Балтійському морі, чому зокрема посприяє спуск на воду двох нових підводних човнів на додачу до чотирьох вже існуючих. Про це пише Politico.

66-метрові дизель-електричні підводні човни, названі на честь двох шведських регіонів "Блекінге" і "Сконе", будуть введені в дію в 2027 і 2028 роках. Вони стануть першими підводними човнами, побудованими Швецією з середини 1990-х років. Їхнім завданням буде патрулювання східних районів Балтійського моря, відстеження та протидія морським операціям Росії.

Politico зазначає, що будівництво субмарин у Швеції є частиною загальної тенденції на оновлення підводного флоту країн Північної Європи. Так, Норвегія нещодавно замовила чотири підводні човни у Німеччині. Нідерланди розглядають можливість замовити 4 підводні човни у Німеччині або Франції. Данія, яка позбулася свого підводного флоту в 2004 році, теж подумує про те, щоб знову відродити його.

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Оновлення європейських флотів відбувається на тлі демонстративних зусиль Кремля щодо розширення власного флоту. Так, у грудні президент Володимир Путін позував у доці заводу в Сєверодвінську на тлі двох нових субмарин — "Красноярськ" та "Імператор Олександр Третій". Згідно з доповіддю агентства оборонних досліджень Швеції, до 2030 року російський флот буде налічувати 50 підводних човнів.

Як зазначив колишній командир шведського підводного човна, а нині фахівець з планування операцій Військово-Морських сил країни Карл Гюленіус, зі вступом Швеції в НАТО альянс знайде "відсутній фрагмент пазла" у своїй системі безпеки на Балтиці.

"З Балтійським морем важко мати справу, якщо у вас немає необхідного досвіду, і той факт, що в НАТО вступає країна, для якої це задній двір, з таким регіональним досвідом, повинен полегшити вирішення оперативних питань", — сказав Гюленіус.

Питання вступу Швеції до НАТО

Як писав УНІАН, у травні 2022 року, на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Швеція та Фінляндія вирішили відмовитися від свого історичного нейтралітету і подали офіційну заявку на вступ до НАТО.

Однак Туреччина, яка має право вето нарівні з іншими членами НАТО, заблокувала обидві заявки через те, що ці дві країни прийняли у себе багато турецьких дисидентів. Після довгих переговорів Туреччина дала "зелене світло" для Фінляндії, і та вступила до НАТО у квітні минулого року.

Наприкінці грудня 2023 року Туреччина почала процес схвалення і шведської заявки, але поки остаточного рішення немає.

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